В Уфе трех бывших полицейских приговорили к колонии по делу об изнасиловании коллеги
Источник: РИА Новости
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Кировский районный суд Уфы приговорил троих бывших руководителей местной полиции к реальным срокам заключения по делу о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД.
Как сообщает РИА Новости, Павел Яромчук приговорен к шести годам колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — к семи годам каждый.
Подсудимых уволили из МВД сразу после обвинений в изнасиловании. Дознавательницу, заявившую на них, также уволили из органов внутренних дел.