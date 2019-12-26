В Уфе трех бывших полицейских приговорили к колонии по делу об изнасиловании коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил троих бывших руководителей местной полиции к реальным срокам заключения по делу о 23-летней дознавательницы МВД.

Как сообщает РИА Новости, Павел Яромчук приговорен к шести годам колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — к семи годам каждый.

Подсудимых уволили из МВД сразу после обвинений в изнасиловании. Дознавательницу, заявившую на них, также уволили из органов внутренних дел.