Уфимскую дознавательницу, рассказавшую об изнасиловании, уволили из МВД за пьянство на работе
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Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев уволил из полиции дознавательницу, которая обвинила троих руководителей местной полиции в изнасиловании. В пресс-релизе МВД фамилия уволенной не приводится, но источник РИА Новости подтвердил, что уволена именно потерпевшая по делу об изнасиловании.
По итогам проверки в республиканском МВД пришли к выводу, что две дознавательницы вместе с тремя руководителями распивали спиртные напитки в помещении ОМВД по Уфимскому району. Сотрудниц уволили за совершение поступка, порочащего честь полицейского.
В МВД напомнили, что троих руководителей уволили сразу после обвинений в изнасиловании.