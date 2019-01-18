Уфимскую дознавательницу, рассказавшую об изнасиловании, уволили из МВД за пьянство на работе

Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев уволил из полиции дознавательницу, которая обвинила троих руководителей местной полиции в . В пресс-релизе МВД фамилия уволенной не приводится, но источник РИА Новости подтвердил, что уволена именно потерпевшая по делу об изнасиловании.

По итогам проверки в республиканском МВД пришли к выводу, что две дознавательницы вместе с тремя руководителями распивали спиртные напитки в помещении ОМВД по Уфимскому району. Сотрудниц уволили за совершение поступка, порочащего честь полицейского.

В МВД напомнили, что троих руководителей уволили сразу после обвинений в изнасиловании.

Дело об изнасиловании в Уфе Суд арестовал полицейских начальников, обвиняемых в изнасиловании коллеги. Жена одного из них заявила, что у него есть алиби