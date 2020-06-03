Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Двое из трех полицейских, осужденных по делу о дознавательницы МВД в Уфе, полностью оправданы Верховным судом Башкирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова.

Приговор отменен в отношении Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, ранее в декабре 2019 года осужденных к семи годам лишения свободы каждый. Павлу Яромчуку срок заключения снижен с шести до четырех лет.

По словам адвоката, суд принял такое решение, поскольку «никаких доказательств вины не было».

Обновлено. Прокуратура Башкирии, а также защита бывшей дознавательницы объявили, что обжалуют оправдательный приговор Матвееву и Галиеву и смягчение наказания Яромчуку.