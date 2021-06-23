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Летние веранды в Москве тоже станут «бесковидными». На них будут пускать только по QR-кодам

Источник: ТАСС

Пропуск по QR-кодам, который введут для общепита Москвы, будет распространяться в том числе на летние веранды и сезонные кафе на улицах и в парках. Об этом ТАСС заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

«„Бесковидный“ режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках», — сказал Немерюк.

Накануне власти Москвы заявили, что с 28 июня в кафе, рестораны, бары и другие городские заведения общепита будут пускать только посетителей с QR-кодами. Получить их смогут те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел ковидом в последние полгода или сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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