Доступ на летние террасы в Москве только по QR-коду отложили до 12 июля

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Посещение сезонных летних кафе и веранд без предъявления QR-кодов о прохождении вакцинации от коронавируса разрешено в Москве до 12 июля. Об этом говорится в указе мэра города Сергея Собянина.

В документе также говорится, что детей и подростков будут пускать в кафе и рестораны без QR-кодов в сопровождении взрослых.

Ранее предполагалось, что QR-код будет необходим для прохода во все заведения общественного питания Москвы с 28 июня.

В новом указе отмечается, что без QR-кодов можно посещать кафе при гостиницах и студенческие столовые.

Рестораторы просили власти Москвы перенести введение QR-кодов для общепита на 1 августа, а для летних террас — вовсе отменить это правило.

Читайте также

Ходить в московские кафе и рестораны разрешат только тем, кто привился, переболел или сдал отрицательный тест на ковид. Вот как будут работать новые правила

Читайте также

Ходить в московские кафе и рестораны разрешат только тем, кто привился, переболел или сдал отрицательный тест на ковид. Вот как будут работать новые правила

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег