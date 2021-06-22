Telegram предупредил, что Навальный может лишиться прав на свой канал. Команда политика пообещала решить проблему

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В ночь на 22 июня в телеграм-канале Алексея Навального, на который подписаны 278 тысяч пользователей, появилось автоматическое сообщение о том, что владельца могут лишить доступа к каналу.

«Аккаунт пользователя, владеющего этим каналом, был неактивен в течение последних пяти месяцев. Если он останется неактивным в течение следующих 27 дней, аккаунт самоуничтожится и у этого канала больше не будет владельца», — сказано в сообщении.

Директор Фонда борьбы с коррупцией ( ) Иван Жданов сказал «Открытым медиа», что возникла «техническая проблема», которую команда Навального «конечно, решит». «Аккаунт будет работать, как и работал», — отметил Жданов.

После того, как в январе в Москве задержали Алексея Навального, телеграм-канал политика продолжили вести представители его команды.

По правилам Telegram, пользователь, бывший неактивным долгое время, может помешать удалению своего канала, если зайдет в свой аккаунт. Если этого не случилось, а в канале есть другие администраторы, то канал продолжит работу, даже если его создателя удалят. Если других администраторов нет, то канал будет заброшен.

Правка. В первоначальном варианте у этой новости был некорректный заголовок. Редакция приносит извинения.

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