В ярославской колонии № 1, сотрудников которой судили за пытки, умер заключенный

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В исправительной колонии № 1 в Ярославле умер заключенный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

Осужденного без признаков жизни обнаружили сотрудники колонии, вызванные врачи безуспешно пытались его реанимировать, сообщили в УФСИН. Причины смерти заключенного выясняются, проводится проверка, заявили в пресс-службе, не став раскрывать другие детали.

В свою очередь 76.ru пишет, что 31-летний заключенный, по предварительным данным, покончил с собой.

Ярославская ИК № 1 известна случаями пыток заключенных, видеосвидетельства которых публиковала «Новая газета».

В ноябре 2020 года суд в Ярославле приговорил 11 сотрудников ярославской ИК № 1 к различным срокам заключения — от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы — по делу о пытках в отношении заключенного Евгения Макарова. Шесть человек освободили в зале суда, учтя время, которое они провели под арестом.

В феврале 2021 года «Новая газета» опубликовала два новых видео с пытками в ИК № 1, которые записали в 2016 и 2017 годах. Один из заключенных, попавших на видео, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, спустя месяц после избиения умер в больнице. СК объявил о возбуждении нового дела о пытках в колонии, его расследование пока не завершено.

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