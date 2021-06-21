В Екатеринбурге закрывают фан-зону Евро-2020 и отменяют фестиваль Ural Music Night

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Екатеринбурге будет свернута работа фан-зоны Евро-2020, а также отменяется традиционный музыкальный фестиваль Ural Music Night. Кроме того, в городе не будут проводиться выпускные в школах. Об этом в инстаграме объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сегодня в Свердловской области еще 174 новых случая COVID-19. Для сравнения — еще в начале мая показатель опускался ниже сотни. Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже почти 3,5 тысячи. Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились.

Организаторы Ural Music Night заявили, что узнали об отмене фестиваля из инстаграма губернатора и не будут давать никаких комментариев до официального решения властей.

Фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2015 года. На одну ночь в городе выстраивают несколько десятков концертных площадок, на которых бесплатно выступают сотни артистов со всей России. В прошлом году из-за пандемии фестиваль дважды откладывали, но все же провели в сентябре с необходимыми санитарными ограничениями.

В июне в России начала резко расти статистика заболеваний ковидом из-за распространения штамма дельта. В Москве в связи с этим вводили режим нерабочих дней. В нескольких регионах объявлена обязательная вакцинация. Также были отменены многие развлекательные мероприятия, в частности, фестивали «Нашествие», «Боль», «Дикая мята» и другие.

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