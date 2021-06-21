США ввели санкции против КГБ Белоруссии и минского изолятора на Окрестина

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США расширили санкции против Белоруссии. В новый список министерства финансов попали 16 человек и шесть организаций.

Среди организаций, попавших под ограничения, — КГБ Белоруссии, внутренние войска МВД и центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

В числе оказавшихся под санкциями физических лиц — пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, а также вице-премьер Наталья Кочанова.

С момента начала массовых протестов в Белоруссии в августе 2020 года США уже несколько раз вводили санкции против представителей власти и организаций, которые причастны к фальсификациям результатов выборов и жестким подавлениям протестов. В частности, под санкциями уже находятся ЦИК Белоруссии, спецназ КГБ «Альфа» и минский ОМОН.

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