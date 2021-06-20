Собянин связал заболевание COVID-19 среди вакцинированных со штаммом коронавируса дельта

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что случаи заболевания COVID-19 среди тех, кто перенес коронавирусную инфекцию или сделал прививку, связаны с вариантом коронавируса .

«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от „индийского“ штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с „уханьским“. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

18 июня Собянин говорил, что у 89% москвичей, заболевших COVID-19, выявили штамм дельта.

6 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что менее 0,8% людей, сделавших прививку от коронавируса, заболевали COVID-19. Министр не назвал точных чисел, речь идет о более 100 тысячах человек.

Агрегатор gogov.ru, который собирает данные о вакцинации в России, сообщает, что по состоянию на 20 июня в стране оба компонента вакцины получили 15,4 миллиона человек, один компонент — 19,6 миллиона.

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