Минтранс предложил авиакомпаниям авторизовывать пассажиров по сертификату вакцинации при покупке билетов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство транспорта потребовало от российских авиакомпаний при продаже билетов на своих онлайн-площадках обеспечить пассажирам возможность авторизации по сертификату о вакцинации от ковида. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Минтранса, направленное авиакомпаниям.

Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Данные о вакцинации пассажиров при такой авторизации должны будут браться с портала госуслуг.

РБК также пишет, что правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса могут распространить на все виды транспорта.

В нескольких регионах России, в том числе в Москве и в Московской области, на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом власти объявили о начале обязательной вакцинации для сотрудников компаний и предприятий, работа которых предусматривает взаимодействие с другими людьми. В некоторых регионах также были введены ограничения на посещение общественных мест и массовых мероприятий для тех, кто не вакцинировался.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег