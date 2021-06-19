Минтранс предложил авиакомпаниям авторизовывать пассажиров по сертификату вакцинации при покупке билетов
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Министерство транспорта потребовало от российских авиакомпаний при продаже билетов на своих онлайн-площадках обеспечить пассажирам возможность авторизации по сертификату о вакцинации от ковида. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Минтранса, направленное авиакомпаниям.
Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Данные о вакцинации пассажиров при такой авторизации должны будут браться с портала госуслуг.
РБК также пишет, что правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса могут распространить на все виды транспорта.
Источник РБК в Минтрансе подтвердил подлинность рабочей переписки. Представитель Минтранса отказался от комментариев. Источник РБК в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при приобретении билета действительно обсуждается. Были совещания на площадке Минтранса и Минцифры. Однако окончательного решения пока не принято.
В нескольких регионах России, в том числе в Москве и в Московской области, на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом власти объявили о начале обязательной вакцинации для сотрудников компаний и предприятий, работа которых предусматривает взаимодействие с другими людьми. В некоторых регионах также были введены ограничения на посещение общественных мест и массовых мероприятий для тех, кто не вакцинировался.