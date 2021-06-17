Моргенштерн подал в суд на спецслужбу Украины из-за запрета на въезд в страну

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Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) подал в Окружной административный суд Киева иск к Службе безопасности Украины (СБУ).

Моргенштерн просит признать незаконными действия СБУ, по требованию которой российского исполнителя включили в список людей, угрожающих национальной безопасности. Также рэпер просит отменить приказ министерства культуры и информационной политики Украины, включившего его в этот список.

Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сказал «Украинской правде», что ведомство «стоит на страже национальных интересов Украины и готово защищать свою позицию в суде».

В апреле Моргенштерна включили в список людей, угрожающих национальной безопасности. После этого ему запретили въезд в Украину.

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