Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор. Он помогает восстанавливать ритм сердца

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Полузащитнику сборной Дании 29-летнему Кристиану Эриксену, который перенес остановку сердца на матче Евро-2020 с Финляндией, имплантируют кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство помогает восстанавливать ритм сердца в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщается в твиттере федерации футбола Дании, такое решение было принято после консультаций с врачами национальной сборной и проведенных медицинских исследований. «Это устройство необходимо после сердечных приступов из-за нарушения ритма», — говорится в заявлении федерации.

12 июня во время матча группового этапа чемпионата Европы между Данией и Финляндией, проходившего на стадионе в Копенгагене, Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Ему около 15 минут оказывали экстренную помощь, после чего унесли на носилках с поля. По словам врачей, у Эриксена во время матча произошла остановка сердца. Игра была прервана, позже в тот же вечер футболисты доиграли матч.

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