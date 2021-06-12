Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы. Игра была остановлена
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Обновление: Матч разрешили возобновить в 21:30 мск. Состояние Эриксена стабилизировалось, он может дышать самостоятельно.
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа чемпионата Европы со сборной Финляндии.
В конце первого тайма Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, затем его унесли на носилках с поля и увезли со стадиона на скорой помощи.
Матч между Данией и Финляндией прерван, футболисты покинули поле.
29-летний Эриксен выступает за итальянский «Интер». Ранее он играл за английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Аякс», в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, пишет ТАСС.