Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы. Игра была остановлена

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Обновление: Матч разрешили возобновить в 21:30 мск. Состояние Эриксена стабилизировалось, он может дышать самостоятельно.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа чемпионата Европы со сборной Финляндии.

В конце первого тайма Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, затем его унесли на носилках с поля и увезли со стадиона на скорой помощи.

Матч между Данией и Финляндией прерван, футболисты покинули поле.

29-летний Эриксен выступает за итальянский «Интер». Ранее он играл за английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Аякс», в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, пишет ТАСС.

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