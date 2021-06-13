Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен перенес остановку сердца во время матча против Финляндии на Евро-2020

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У полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена произошла остановка сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Об этом заявил доктор датской команды Мортен Босен, передает The Guardian.

Он ушел от нас. Мы начали реанимацию, и нам удалось [его вернуть]. Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одного разряда дефибриллятора, это довольно быстро.

Доктор заявил, что на пока причина остановки сердца Эриксена неизвестна. Футболисту проведут серию тестов, чтобы выяснить это.

Босен добавил, что решающую роль в спасении Эриксена сыграла быстрая реакция медицинской команды стадиона, где проходил матч.

Я бы сказал, решающим было то, как быстро они отреагировали. Время от момента, когда происходит [остановка сердца], до того, как человек получит помощь, является самым важным фактором. И это время было недолгим.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман, что команда общалась с Эриксеном на следующий день после инцидента, и он был в хорошем настроении.

Юльман добавил, что это Эриксен попросил партнеров по команде доиграть матч с Финляндией. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу финнов.

12 мая во время матча группового этапа чемпионата Европы между Данией и Финляндией, проходившего на стадионе в Копенгагене, Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Ему около 15 минут оказывали экстренную помощь, после чего унесли на носилках с поля и госпитализировали. Игра была прервана, однако в тот же вечер футболисты доиграл матч.

29-летний Эриксен выступает за итальянский «Интер». Ранее он играл за английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Аякс», в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов.

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