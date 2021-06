Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Документальный фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back» будет опубликован на стриминговом сервисе Disney+ в конце ноября 2021 года, сообщил официальный сайт The Beatles.

Фильм длится более шести часов и разделен на три части, которые выйдут по очереди 25-го, 26-го и 27 ноября. В «The Beatles: Get Back» будет целиком включен концерт The Beatles на крыше своего офиса в Лондоне, их последнее выступление живьем.

Питер Джексон смонтировал «The Beatles: Get Back» из приблизительно 60 часов материала, снятого в январе 1969 года. Тогда The Beatles решили подготовить новую программу, снимая репетиционный процесс. Проект прочно ассоциируется с распадом группы: в ходе работы возникали ссоры, а Джордж Харрисон даже ненадолго покинул коллектив. Результат проекта — альбом и фильм «Let It Be» — вышли в 1970 году, когда о распаде The Beatles стало известно.

По словам Питера Джексона, материал 1969 года демонстрирует, что музыканты, вопреки плохой репутации проекта, «отлично проводили время» во время работы над ним. При этом, по его словам, «The Beatles: Get Back» будет более «тяжелым» фильмом, чем «Let It Be» — в частности, в картине будет показан уход Джорджа Харрисона из группы, которого не было в оригинальном фильме.

Ролик с кадрами из проекта, опубликованный Питером Джексоном в 2020 году Disney Россия

Новозеландский режиссер Питер Джексон — режиссер трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» по произведениям Джона Р. Р. Толкина, трехкратный лауреат «Оскара». В 2018 году он выпустил документальный фильм «Они никогда не станут старше» о Первой мировой войне; для этой картины он отреставрировал и раскрасил архивные черно-белые кадры.

