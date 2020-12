Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон показал фрагмент документального фильма о The Beatles. Премьеру ленты (как и многих других!) пришлось перенести из-за пандемии

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон представил фрагмент документального фильма «The Beatles: Get Back». Он выйдет в прокат в 2021 году.

Джексон поблагодарил фанатов группы за терпение и рассказал, что работа над картиной должна была завершиться в конце 2020 года, но процесс затянулся из-за пандемии.

«Единственная хорошая новость — то, что мы работаем из Новой Зеландии. Поскольку наша страна почти победила вирус, мы смогли вернуться в монтажную и продолжить работу», — поделился режиссер.

The Beatles: Get Back — специальный ролик Disney Россия

В фильме использованы 56 часов пленки, отснятой в 1969 году. Тогда The Beatles решили сделать фильм про работу над новыми песнями и для этого ежедневно репетировали в присутствии съемочной группы. Финалом проекта стал концерт на крыше студии — последнее публичное выступление The Beatles в полном составе.

Из отснятого материала был смонтирован фильм «Let It Be», вышедший в 1970 году, вскоре после появления информации о вероятном распаде The Beatles. Картина, в которую вошла сцена ссоры между Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном, не переиздавалась на DVD и Blue-ray (в отличие от других фильмов с участием The Beatles).