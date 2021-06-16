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Наталья Протасевич — мать белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного в минском аэропорту после , — уверена, что участие ее сына в брифинге МИД Беларуси было вынужденным.

«Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки», — заявила Наталья Протасевич Deutsche Welle.

Она сказала, что смотрела видеозапись брифинга и не видела на лице сына следов насилия, но отметила, что «он выглядел подавленным, нервно моргал».

«Ясно, что ему очень сильно угрожают», — считает Наталья Протасевич.

Брифинг МИД Беларуси прошел 14 июня. На нем Протасевич заявил, что его «никто не бил» и не принуждал к сотрудничеству со следствием. «Это мой личный выбор. Я осознаю, какой урон я нанес государству», — сказал Протасевич.

Он добавил, что «настоящими заложниками ситуации» являются его родители, которые сейчас находятся в Польше «в условиях информационного вакуума», и его девушка Софья Сапега, которую задержали вместе с ним в аэропорту.

Роман Протасевич был задержан 23 мая. 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал его большое интервью, в котором он раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил, что уважает Александра Лукашенко.

Протасевич был редактором белорусских оппозиционных телеграм-каналов в период протестов в Беларуси в 2020 и 2021 годах. Белорусские власти подозревают его в организации беспорядков.

Интервью Романа Протасевича ОНТ

Белорусский госканал выпустил интервью арестованного Романа Протасевича. Он осудил оппозицию и заявил о «стальных яйцах» Лукашенко На его запястьях заметили травмы; отец считает, что его пытали

Интервью Романа Протасевича ОНТ

Белорусский госканал выпустил интервью арестованного Романа Протасевича. Он осудил оппозицию и заявил о «стальных яйцах» Лукашенко На его запястьях заметили травмы; отец считает, что его пытали

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