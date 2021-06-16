«Ясно, что ему очень сильно угрожают». Мать Романа Протасевича — об участии сына в брифинге белорусского МИДа
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Наталья Протасевич — мать белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного в минском аэропорту после экстренной посадки рейса Ryanair, — уверена, что участие ее сына в брифинге МИД Беларуси было вынужденным.
«Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки», — заявила Наталья Протасевич Deutsche Welle.
Она сказала, что смотрела видеозапись брифинга и не видела на лице сына следов насилия, но отметила, что «он выглядел подавленным, нервно моргал».
«Ясно, что ему очень сильно угрожают», — считает Наталья Протасевич.
Брифинг МИД Беларуси прошел 14 июня. На нем Протасевич заявил, что его «никто не бил» и не принуждал к сотрудничеству со следствием. «Это мой личный выбор. Я осознаю, какой урон я нанес государству», — сказал Протасевич.
Он добавил, что «настоящими заложниками ситуации» являются его родители, которые сейчас находятся в Польше «в условиях информационного вакуума», и его девушка Софья Сапега, которую задержали вместе с ним в аэропорту.
Роман Протасевич был задержан 23 мая. 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал его большое интервью, в котором он раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил, что уважает Александра Лукашенко.
Протасевич был редактором белорусских оппозиционных телеграм-каналов в период протестов в Беларуси в 2020 и 2021 годах. Белорусские власти подозревают его в организации беспорядков.