Госдума запретила продавать оружие россиянам младше 21 года

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Депутаты Госдумы приняли закон, повышающий возраст владения оружием для охоты и самообороны с 18 лет до 21 года.

До 21 года оружие смогут купить граждане России, которые прошли военную службу или служат «в государственных военизированных организациях» и имеют воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции.

С 18 лет оружие смогут покупать профессиональные охотники, представители коренных малых народов, которые занимаются «традиционными промыслами в местах традиционного проживания», а также «работники юридических лиц с особыми уставными задачами».

Также Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот оружия. Так, за незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия будет грозить от трех до пяти лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет). За незаконный сбыт огнестрельного оружия будет грозить от пяти до восьми лет колонии (сейчас — до двух лет), а в случаях, когда сбыт совершила организованная группа, — от 10 до 15 лет (сейчас — от двух до шести лет).

В мае президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия после .

Российские власти ранее уже предлагали повысить возраст владения оружием с 18 лет до 21 года. Так, в 2018 году после , с таким предложением выступила Росгвардия. В Госдуму также вносили законопроекты, повышающие возраст владения оружием, но, как заметила «Медуза», правительство России дало отрицательные отзывы на эти инициативы.

Читайте также

После массового убийства в техникуме в Керчи в 2018 году власти уже обещали ужесточить правила оборота оружия В итоге их решили даже смягчить «для соблюдения баланса интересов»

Читайте также

После массового убийства в техникуме в Керчи в 2018 году власти уже обещали ужесточить правила оборота оружия В итоге их решили даже смягчить «для соблюдения баланса интересов»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег