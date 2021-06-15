«Я в порядке». Футболист Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца на Евро-2020, опубликовал селфи из больницы

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Полузащитник сборной Дании 29-летний Кристиан Эриксен, которого экстренно госпитализировали на матче Евро-2020 с Финляндией, сообщил в инстаграме, что с его здоровьем сейчас все в порядке. Спортсмен также опубликовал селфи из больничной палаты.

Всем привет! Большое спасибо за приятные и удивительные слова поддержки со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи.

Я в порядке — учитывая обстоятельства. Мне еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но чувствую себя хорошо.

Теперь буду болеть за парней из датской команды в следующих матчах. Играйте за всю страну!

12 июня во время матча группового этапа чемпионата Европы между Данией и Финляндией, проходившего на стадионе в Копенгагене, Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Ему около 15 минут оказывали экстренную помощь, после чего унесли на носилках с поля. По словам врачей, у Эриксена во время матча произошла остановка сердца. Игра была прервана, позже в тот же вечер футболисты доиграли матч.

Помимо выступлений за сборную Дании, Эриксен играет за итальянский «Интер». Ранее он также был игроком английского «Тоттенхэма» и нидерландского «Аякса», в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов.

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