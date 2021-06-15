В школах Венгрии запретили рассказывать о гомосексуальности и трансгендерности

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Парламент Венгрии принял закон, запрещающий распространять в школах материалы о гомосексуальности и трансгендерности, сообщает Hungary Today.

Закон также ограничивает число тех, кто может проводить занятия по половому воспитанию: помимо учителей это могут делать только люди и организации, которые входят в список, утвержденный властями. Эта поправка угрожает неправительственным организациям, которые могут не включить в список, пишет Hungary Today.

Также закон запрещает распространять среди людей младше 18 лет материалы, в том числе рекламные, которые пропагандируют гомосексуальность или гендерную идентичность, а также содержащие порнографические материалы. Телеканалы в то же время обязали ввести возрастную маркировку 18+ для фильмов и программ, которые не соответствуют принятому закону; их можно будет показывать с 22:00 до 5:00.

Такие изменения за несколько дней до голосования в парламенте внесли в законопроект, ужесточающий наказание за сексуальные преступления против детей (хотя нет никаких научных доказательств связи между педофилией и гомосексуальностью). Поправки раскритиковали ЛГБТ-организации, венгерские телеканалы и левые оппозиционные партии, а 14 июня в Будапеште прошла многотысячная акция протеста.

В итоге на голосовании в парламенте законопроект подавляющим большинством поддержали депутаты от партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет премьер-министр страны Виктор Орбан. Оппозиционные партии, которые изначально поддерживали закон о борьбе с педофилией, объявили бойкот и не голосовали из-за поправок, внесенных в последнюю минуту.

Закон, принятый в Венгрии, как пишет CNN, сравнивают с российским законом 2013 года, который запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

В декабре 2020 года парламент Венгрии принял поправки к Конституции страны, ограничивающие право однополых пар усыновлять детей. В том же году в стране приняли закон, запрещающий менять пол в личных документах, что, по словам правозащитников, ущемляет права трансгендерных людей.

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