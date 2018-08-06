Венгрия вводит в детских садах патриотическое воспитание. Год назад в школах усилили военную подготовку

С начала нового учебного года в венгерских детских садах «усилится патриотическая составляющая воспитания». Как сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на оппозиционное венгерское издание Nézprava, такое решение было принято правительством страны в конце июля. Работники дошкольных учреждений остаются в недоумении: они не понимают, чего от них хотят.

В постановлении правительства сказано, что основой дошкольной педагогики должны стать «национальное самосознание, христианские культурные ценности, любовь к родине, связь с семьей и отечеством». Что это значит на практике, пока непонятно.

«Мы не знаем ничего о новом учебном плане, и, насколько мне известно, никто не советовался ни с кем о его принятии», — заявила представительница Венгерского педагогического союза Анна Бакони. По ее словам, в программах венгерских детских садов и сейчас большое внимание уделено изучению народных сказок, легенд и преданий. «Остается только догадываться, зачем понадобилось какое-то усиление, и боюсь, что оно может быть использовано для злоупотреблений со стороны чиновников. Лучше бы в поправки попало что-нибудь, касающееся цифровых технологий, но этого там как раз нет», — рассказала Бакони.

Венгрия уже год усиливает патриотическое воспитание в школах

Нынешняя реформа, по сути, означает снижение возрастной планки для новой учебной программы венгерских школ, разработка которой началась год назад. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился усилить «военную и патриотическую подготовку школьников».

Инициатива не предполагала введение новых учебных дисциплин, но требовала сделать патриотическое воспитание целью школьного курса в целом. Представители правительства заявляли, что изменения, которые ранее уже были внесены в школьные курсы истории и географии, могут коснуться также уроков музыки и физической культуры.

В рамках этих новаций в учебниках истории, например, появились цитаты из речей Орбана. Во многие учебники также была включена идея о том, что венгерская культура гомогенна по своей сути — это важный аргумент против массовой иммиграции.

Ранее в школы Венгрии вернули обязательное религиозное образование — правда, с правом родителей выбирать уроки этики в качестве альтернативы. Премьер-министр Орбан также высказывался за то, чтобы обучать школьников навыкам стрельбы и строить стрелковые полигоны при школах. Всеобщая воинская повинность в Венгрии была отменена в 2004 году.

Школьная реформа стала приоритетом правительства Виктора Орбана

Виктор Орбан считается одним из самых последовательных критиков либеральной демократии в Европе. Вернувшись к власти в 2010 году (он также возглавлял правительство в 1998-2002 годах), Орбан предпринял ряд реформ, и образовательная реформа была одной из первых.

Правительство ввело национальный образовательный стандарт, учебные материалы были унифицированы, учителей лишили права выбирать учебники. По утверждению противников реформы, учащихся обязали ежедневно заниматься физкультурой даже несмотря на то, что во многих школах нет для этого подходящих помещений.

Руководство Венгрии, оправдывая свою образовательную политику, упирает на рост государственных расходов в этой сфере (они выше, чем в среднем по Европе), а также на значительное увеличение зарплат учителей за время правления Орбана.