«В прошлом он по сути признавал это». Байдена опять спросили, убийца ли Путин

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Президент США Джо Байден вновь прокомментировал свои слова о том, считает ли он убийцей Владимира Путина. Об этом его спросили на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Поводом к этому послужило интервью президента РФ телеканалу NBC News, в котором Путин в ответ на вопрос, убийца ли он, рассмеялся.

Байден сказал, что он смеется тоже. А затем на уточняющий прямой вопрос «Так он все же убийца?», сказал следующее:

Послушайте, я думаю, он ясно дал понять, что ответ таков: я считаю, что в прошлом он по сути признавал, что был им — были некоторые вещи, которые он мог бы сделать или делал. Но посмотрите, когда мне задали этот вопрос в прямом эфире, я ответил честно. Но я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения встречи, которую мы собираемся провести.

CBS News

Кроме того, комментируя высказывания Путина о содержании в тюрьме политика Алексея Навального, Байден заметил, что возможная смерть российского оппозиционера в заключении станет трагедией.

«Смерть Навального станет еще одним признаком того, что Россия не намерена соблюдать базовые права человека. Это станет трагедией. На мой взгляд, это только навредит его отношениям со всем остальным миром и со мной», — сказал Байден.

17 марта Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. «Ага, да, считаю», — сказал президент США. 18 марта Путин ответил Байдену детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал президенту США здоровья.

16 июня в Женеве состоится первая встреча Путина и Байдена в ранге лидеров России и США.

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