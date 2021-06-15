«Телеканал никогда не призывал к незаконным действиям». «Дождь» ответил Пескову на исключение из кремлевского пула

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Телеканал «Дождь» выпустил заявление в ответ на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который сказал, что «Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов, поскольку телеканал «призывал к незаконным акциям де-факто» и «выступал в роли организатора незаконных акций».

«За все время своего существования телеканал „Дождь“ никогда не призывал к незаконным действиям и никогда не выступал их организатором. „Дождь“ — СМИ и занимается освещением всех новостей и событий в Российской Федерации и за ее пределами — в полном соответствии с российским законодательством», — сказано в заявлении телеканала.

Ранее на телеканале также заявили, что, «освещая акции протеста, „Дождь“ руководствуется требованиями российского законодательства, которое запрещает призывы к несогласованным акциям, и, тем более, никогда не выступает организатором акций».

13 июня стало известно, что корреспондента телеканала «Дождь» исключили из официального журналистского пула президента РФ Владимира Путина. Журналист канала перестал участвовать в ежедневных брифингах Дмитрия Пескова с 13 мая. По словам источников «Медузы», «Дождь» исключили из пула из-за того, что телеканал подробно освещал возвращение политика Алексея Навального в Россию из Германии и последующие митинги в его поддержку.

Что об этом думают в Кремле

«Телеканал выступал в роли организатора незаконных акций». Песков — об исключении «Дождя» из кремлевского пула

Что об этом думают в Кремле

«Телеканал выступал в роли организатора незаконных акций». Песков — об исключении «Дождя» из кремлевского пула

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