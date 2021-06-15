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Евгений Фельдман

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 15 июня.

«Би-би-си»: Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал удаление телеканала «Дождь» из кремлевского пула политической цензурой. Как вы прокомментируете такую оценку?

Дмитрий Песков: Мы не согласны. Это не политическая цензура. Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала. Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействие с этим каналом после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным акциям де-факто. Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом, с нашей точки зрения. Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия. Что мы и сделали.

«Эхо Москвы»: А формально как это оформлено? Потому что прекратить аккредитацию СМИ по закону можно только в двух случаях, и то, что вы сказали, не подходит под них. И плюс ко всему если даже раньше были какие-то вопросы, то скорее были к конкретным журналистам и можно было их заменить. Почему в данной ситуации принято именно такое решение?

Дмитрий Песков: Смотрите. Дело в том, что мероприятия с участием главы государства по линии администрации президента, они в исключительных случаях носят открытый характер, открытая аккредитация, и то там есть ограничения. Мы не скрываем, есть ограничения по линии правоохранительных органов, и всегда какое-то количество аппликантов отсеивается. Все остальные мероприятия носят ограниченный характер. Этим мы и пользуемся. И будем пользоваться в отношении «Дождя» дальше. Вместе с тем, по закону «О СМИ», «Дождь», естественно, как и другие СМИ, могут присылать нам запросы, и, как положено, в течение 30 с чем-то дней мы должны давать ответ по закону. Это мы и будем делать.

«Эхо Москвы»: А это решение принято по линии безопасности? Кто вообще принимал это решение?

Дмитрий Песков: Нет. Это пресс-служба президента, которая, собственно, занимается обеспечением освещения деятельности президента и взаимодействием со СМИ.

«Эхо Москвы»: То есть это по большему счету ваше решение?

Дмитрий Песков: В том числе.

Я здесь хочу подчеркнуть. Мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ. И СМИ в конце концов выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал — он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Вот это очень важный нюанс.

«Эхо Москвы»: Но вроде бы никаких решений по этому поводу не принималось.

Дмитрий Песков: Это не наша прерогатива. Мы в данном случае руководствуемся своим мнением.

«Эхо Москвы»: А можете ли вы привести какой-то пример, может быть? Просто, чтобы понять, где проходит эта граница для вас между освещением и организацией?

Дмитрий Песков: Ну понятно. Возьмите где-то дня за четыре, наверное, эфир и посмотрите его. Ну, мы сейчас, у нас это времени нет сделать. Прямо вот от начала до конца посмотрите — и у вас тоже сложится стойкое впечатление.

Обновлено. После брифинга Пескова телеканал выпустил следующий комментарий: «Освещая акции протеста, „Дождь“ руководствуется требованиями российского законодательства, которое запрещает призывы к несогласованным акциям, и тем более никогда не выступает в роли организатора таких акций. Именно поэтому ни в эфире, ни на сайте, ни в соцсетях издание не сообщает одновременно дату, место и время планирующихся несогласованных акций. Так же телеканал поступал и во время акций в поддержку Навального в начале этого года».

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