Глава Ryanair: после посадки самолета в Минске от пилотов потребовали на камеру сказать, что они добровольно сменили курс

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири утверждает, что после того, как 23 мая самолет перевозчика , на борт поднялись неустановленные люди, потребовавшие от членов экипажа на видеокамеру сказать, что они добровольно направили самолет в Минск вместо Вильнюса.

Пилоты отказались выполнить это требование, сказал Майкл ОʼЛири, выступая в парламентском комитете по транспорту в Палате общин Великобритании, сообщает The Irish Times.

Перед посадкой в Минске, говорит ОʼЛири, командир экипажа просил белорусских диспетчеров связать его с представительством компании в Варшаве, но ему сказали, что «Ryanair не отвечает на звонки», что, по словам главы авиаперевозчика, было неправдой.

Глава Ryanair отметил, что на пилота оказали «существенное давление», чтобы тот сел в Минске. Он назвал произошедшую посадку и последовавшее задержание двух пассажиров «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег