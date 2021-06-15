Дело против бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова возбудили из-за репоста, который сделал другой человек
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова из-за репоста в фейсбуке, который он не делал. Об этом адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин заявил на заседании суда, рассматривавшего апелляционную жалобу на арест Пивоварова.
Как сообщается в телеграм-канале «Пивоваров», репост публикации сделала одна из администраторов страницы в фейсбуке Мария Кузнецова. В «Правозащите Открытки» говорят, что это подтверждает протокол осмотра страницы, заверенный нотариусом, а также адвокатский опрос Кузнецовой.
Адвокат Бадамшин собирался ходатайствовать перед следователем об отмене ареста Пивоварова и прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.
Суд отклонил апелляционную жалобу на меру пресечения Пивоварова. Защита собирается обжаловать вынесенное решение.
Андрея Пивоварова обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. В материалах следствия сказано, что дело против него возбудили из-за поста, который он якобы сделал в фейсбуке 12 августа 2020 года, когда находился в Краснодаре. По версии следствия, написав этот пост, Пивоваров имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации «Открытая Россия». В тот день в фейсбуке Пивоварова не было записей, а 13 августа появился репост записи кубанского независимого депутата Александра Коровайного, который рассказал о выдвижении активистки «Открытой России» Яны Антоновой в гордуму Краснодара.