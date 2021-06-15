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Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что каждый день в госпиталь поступает больше людей, чем в первые две волны пандемии коронавирусной инфекции, пишет РБК.

«Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступают каждый день, это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», — сказал Проценко во время прямого эфира с журналистом Антоном Красовским на ютьюб-канале «Антонимы».

Проценко сообщил, что сейчас в больнице находятся 1447 пациентов с коронавирусом. При этом к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено рекордное число заболевших — 407 человек.

Главврач ковидного госпиталя в Коммунарке считает, что вакцинация — единственный способ остановить пандемию коронавируса. По его словам, «фееричное» отношение москвичей к ношению масок, несоблюдение дистанции между людьми и общая расслабленность могли стать причиной взрывного роста числа заболевших за последние две недели.

С начала июня в Москве резко выросло число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Если 31 мая в городе выявили 2614 новых случаев заражения и госпитализировали 966 человек, то 15 июня московские власти сообщили о 6805 новых случаях и 1705 госпитализированных.

13 июня в Москве зарегистрировали максимальный в 2021 году суточный прирост заболевших ковидом — 7704 человека. Это сравнимо с показателями конца декабря 2020 года, когда в городе выявляли более шести-семи тысяч новых случаев ежедневно.

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