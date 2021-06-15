Авторы Cyberpunk 2077 объявили о возвращении игры в PlayStation Store

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Польская студия CD Projekt сообщила, что игра Cyberpunk 2077 будет доступна в магазине видеоигр PlayStation Store с 21 июня. Объявление об этом появилось 15 июня на сайте компании-разработчика в разделе для инвесторов. В Sony пока это не комментировали.

Cyberpunk 2077 отсутствовала в PlayStation Store больше 180 дней. Sony убрала игру из магазина в декабре 2020 года через неделю после ее выхода.

Cyberpunk 2077 — самая ожидаемая игра 2020 года. После ее релиза некоторые пользователи стали жаловаться, что игра вышла «сырой» и имела множество багов — особенно при прохождении на базовых моделях игровых консолей PS4 и Xbox One.

Студия CD Projekt помимо Cyberpunk 2077 разработала три части видеоигры «Ведьмак».

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