Власти Москвы отказали в поддержке бизнесу в нерабочие дни, поскольку «ограничения вводятся всего на неделю»

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Промышленные предприятия Москвы в объявленные властями нерабочие дни продолжат работу в обычном режиме. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По его словам, длинные выходные введены, в первую очередь, для офисных сотрудников. Однако «заводы, предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, организации жизнеобеспечения и важнейшие сервисы» Москвы будут работать как обычно.

Ефимов также заявил, что мэрия не планирует оказывать какую-либо поддержку бизнесу из-за введенного режима нерабочих дней.

«Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются», — цитирует его слова «Интерфакс».

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни в городе до 20 июня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. На этот период в Москве закрываются фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах, аттракционы в парках, а кафе, ресторанам и ночным клубам запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 (можно оформлять заказы только навынос). В Главконтроле Москвы предупредили о штрафах за нарушение действующих запретов.

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