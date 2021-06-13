Главу Кисловодска Александра Курбатова, упавшего с электросамоката, ввели в искусственную кому

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Глава города Кисловодска Александр Курбатов, которого прооперировали после падения с электросамоката, введен в искусственную кому. Об этом сообщил в инстаграме губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Огромная благодарность врачам — вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убежден, что он поправится.

О том, что 51-летний Курбатов попал в больницу после падения с электросамоката, стало известно накануне. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему сделали операцию.

По информации телеграм-канала Life Shot, Курбатов ехал на личном электросамокате со скоростью более 55 километров в час, не справился с управлением и врезался в бордюр.

В России последние недели обсуждают необходимость введения ограничений для электросамокатов. В ряде городов, в том числе в Москве и Петербурге, уже ограничили допустимую скорость самокатов.

В Петербурге, кроме этого, прошли обыски в сервисах . Они были связаны с недавними случаями наезда водителей электросамокатов на пешеходов, в том числе на детей.

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