Глава Кисловодска Александр Курбатов госпитализирован после падения с электросамоката

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Глава Кисловодска Александр Курбатов находится в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

«Сейчас врачи борются за его жизнь», — написал Владимиров в своем инстаграме.

51-летний Курбатов возглавляет администрацию Кисловодска с 2015 года.

В России последние несколько недель на разных уровнях активно обсуждается необходимость введения ограничений для электросамокатов и более четко прописанные правила их использования в городе. Так, в Москве и Санкт-Петербурге ограничили разрешенную скорость электросамокатов. В Петербурге также прошли обыски в компаниях, сдающих самокаты в аренду, в рамках расследования случаев наезда на пешеходов.

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