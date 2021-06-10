Вторую линию БАМа в Хабаровском крае будут строить заключенные
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Управление ФСИН по Хабаровскому краю и компания «УК Бамстроймеханизация» подписали соглашение «о привлечении осужденных к принудительным работам» на строительстве второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает РИА Новости.
Соглашение о сотрудничестве подписано начальником УФСИН Юрием Дорохиным и генеральным директором компании «УК Бамстроймеханизация» Александром Чернояровым.
Предполагается, что для привлечения заключенных к строительству второй линии БАМа будет создан участок, «функционирующий как исправительный центр» и расположенный за пределами колоний.
По словам главы регионального УФСИН, в Хабаровском крае около трех тысяч осужденных могут претендовать на замену лишения свободы принудительными работами.
В свою очередь гендиректор компании, строящей вторую линию БАМа, заявил о нехватке рабочей силы, вызванной не только большим масштабом работ, но и пандемией коронавируса.
ФСИН за последние несколько лет неоднократно выступала с идеей привлекать заключенных к строительству. В мае 2021 года директор ФСИН Александр Калашников в очередной раз предложил на добровольной основе привлечь таких заключенных к работе на объектах, где обычно трудятся мигранты и где из-за пандемии и закрытых границ не хватает рабочей силы.
Идею Калашникова поддержали СК и Минюст, а также омбудсмен Татьяна Москалькова. Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что привлечение к работе осужденных вместо мигрантов одобряет 71% россиян.
В начале июня вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что заключенные в порядке эксперимента привлекаются к строительству объектов в Москве и Московской области.