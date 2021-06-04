Осужденных начали привлекать к работе на стройках в Москве и Московской области

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Власти в виде эксперимента привлекли заключенных к строительству объектов в Москве и Московской области. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил РБК.

У нас уже есть эксперимент в Москве и Московской области. Строители уже привлекли и, кстати, очень успешно привлекли. При недостатке ресурсов, что они там, собрали полторы тысячи человек работать на стройке.

Хуснуллин добавил, что власти планируют привлечь заключенных к строительству Восточного полигона РЖД. В мае «Коммерсант» писал, что первых осужденных уже начали трудоустраивать на стройки Восточного полигона.

Вице-премьер подчеркнул, что привлечение заключенных к работам на стройке будет добровольным. «Я считаю, что и для них будет плюс, что они будут находиться в условиях не заключения, а работы. И они будут за это деньги получать», — сказал Хуснуллин.

В мае директор ФСИН Александр Калашников заявил, что 188 тысяч из 482 тысяч человек, которые находятся в местах лишения свободы в России, имеют право отбывать наказание в виде принудительных работ.

Калашников предложил на добровольной основе привлечь таких заключенных к работе на объектах, где обычно трудятся мигранты и где из-за пандемии и закрытых границ не хватает рабочей силы.

Идею Калашникова поддержали СК и Минюст, а также омбудсмен Татьяна Москалькова. Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что привлечение к работе осужденных вместо мигрантов одобряет 71% россиян.

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