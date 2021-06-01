ВЦИОМ: 71% россиян поддержал идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов
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Большинство россиян поддерживают идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликовал РБК.
Идею привлекать к труду заключенных одобрил 71% участников опроса. 62% респондентов считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях.
Не согласился с предложением о принудительном труде заключенных 21% опрошенных. При этом 9% из них отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.
Вот какие доводы приводили сторонники идеи принудительного труда заключенных:
- их работа станет возмещением ущерба пострадавшим — 21%;
- заключенные смогут «отработать» свои преступления — 21%;
- они будут приносить пользу обществу — 15%;
- снизится нагрузка на госбюджет — 13%;
- работа поможет заключенным исправиться — 10%;
- заключенные смогут заработать и помочь своим семьям — 10%.
А вот как мотивировали свою позицию противники этой идеи:
- заключенные должны быть изолированы от общества — 17%;
- они будут плохо работать — 13%;
- осужденные небезопасны для окружающих — 12%;
- это будет возвращением во времена ГУЛАГа — 12%;
- заключенные будут отнимать рабочие места — 9%.
20 мая директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на тех объектах, где работают мигранты и где не хватает рабочей силы.
По словам Калашникова, в российских исправительных учреждениях содержатся 482 тысячи человек, из них около 188 тысяч имеют право на отбывание наказание в виде принудительных работ. «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия» — отметил директор ФСИН.
Его идею поддержали министр юстиции Константин Чуйченко, глава СПЧ Александр Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова, также предложение одобрили в СК. В РЖД заявили, что с июня планируют привлечь несколько сотен заключенных к работам на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях.