ВЦИОМ: 71% россиян поддержал идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

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Большинство россиян поддерживают идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликовал РБК.

Идею привлекать к труду заключенных одобрил 71% участников опроса. 62% респондентов считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях.

Не согласился с предложением о принудительном труде заключенных 21% опрошенных. При этом 9% из них отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.

Вот какие доводы приводили сторонники идеи принудительного труда заключенных:

их работа станет возмещением ущерба пострадавшим — 21%;

заключенные смогут «отработать» свои преступления — 21%;

они будут приносить пользу обществу — 15%;

снизится нагрузка на госбюджет — 13%;

работа поможет заключенным исправиться — 10%;

заключенные смогут заработать и помочь своим семьям — 10%.

А вот как мотивировали свою позицию противники этой идеи:

заключенные должны быть изолированы от общества — 17%;

они будут плохо работать — 13%;

осужденные небезопасны для окружающих — 12%;

это будет возвращением во времена ГУЛАГа — 12%;

заключенные будут отнимать рабочие места — 9%.

20 мая директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на тех объектах, где работают мигранты и где не хватает рабочей силы.

По словам Калашникова, в российских исправительных учреждениях содержатся 482 тысячи человек, из них около 188 тысяч имеют право на отбывание наказание в виде принудительных работ. «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия» — отметил директор ФСИН.

Его идею поддержали министр юстиции Константин Чуйченко, глава СПЧ Александр Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова, также предложение одобрили в СК. В РЖД заявили, что с июня планируют привлечь несколько сотен заключенных к работам на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях.

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