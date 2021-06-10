В Петербурге ужесточили правила аренды электросамокатов. Для них закрыли центр города, а скорость на тротуарах ограничили в несколько раз

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Сервисы договорились об условиях возобновления работы в Петербурге менее чем через сутки после того, как их самокаты пропали с улиц города. Вечером 9 июня крупнейшие сервисы подписали с комитетом по транспорту Петербурга соглашение, регулирующее правила аренды самокатов.

В заявлении комитета по транспорту сказано, что сервисы согласились ограничить скорость движения электросамокатов до 10 километров в час «на улицах с плотным туристическим потоком», в том числе вблизи Невского проспекта (РБК пишет, что речь о тротуарах). Такое ограничение будет действовать до 12 июля, пока в городе проходит чемпионат Европы по футболу. С 13 июля скорость разрешат увеличить до 15 километров в час.

На остальной территории Петербурга максимально допустимую скорость самокатов решили ограничить 20 километрами в час.

Также петербургские власти временно — до завершения чемпионата Европы по футболу — запретили ездить на электросамокатах на Невском проспекте, Адмиралтейской, Английской, Дворцовой набережных, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице. Всего движение и парковку ограничили на 95 улицах города, в том числе там, где находятся фан-зоны Евро-2020.

ТАСС пишет, что соглашение сервисов кикшеринга и властей Петербурга предусматривает «полный запрет движения электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади» и ряде других центральных улиц. Ограничения затрагивают около 20 улиц вблизи основных достопримечательностей.

Власти Петербурга запретили оставлять самокаты «в парках, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений», обязали пользователей спешиваться для пересечения пешеходного перехода, запретили ездить на самокатах подросткам, пьяным и нескольким людям сразу на одном самокате. Сервисы согласились оборудовать самокаты различимыми номерами.

Ранее власти Петербурга также запретили парковать самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 метра и на пути к метро.

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