С улиц Петербурга пропали электросамокаты. Днем ранее власти города ограничили их скорость до 10 километров в час

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Утром 9 июня жители Петербурга не смогли арендовать электросамокаты во многих приложениях , сообщила «Фонтанка».

В приложениях говорится, что доступных самокатов нет. Так, корреспондент издания не смог найти самокаты в приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, Eleven. Также у него возникли трудности с регистрацией в приложении ScooBee. Несколько самокатов нашлись в приложении Molnia, но не в центре города. Другие сервисы аренды «Фонтанка» не упоминает.

Издание Baza пишет, что с 6 утра следователи и оперативники изымают самокаты с парковок в разных районах Петербурга. Изъятия проводят в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как двое человек на арендованных самокатах сначала сбили, а потом избили прохожего на Невском проспекте.

8 июня власти Петербурга ограничили скорость движения электросамокатов на 20 популярных улицах Центрального и Петроградского районов города до 10 километров в час.

Вечером 8 июня, как сообщила «Бумага», в приложениях кикшеринга появились уведомления о запрете езды в центре Петербурга. Представитель сервиса Whoosh рассказал, что запретные зоны появились «там, где строго пешеходные зоны и очень много пешеходов». В сервисе Urent сообщили, что не запрещали езду в центре, но работают над тем, чтобы снизить скорость самокатов до 10 километров в час.

В мае пользователям кикшеринга в Петербурге запретили передвигаться на электросамокатах по паркам, например, в Летнем саду и Новой Голландии.

В последнее время в Петербурге произошло несколько происшествий с участием электросамокатов, в которых среди прочего пострадали дети. 7 июня Следственный комитет по Петербургу рекомендовал при езде на самокатах соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также предупредил об ответственности, в том числе уголовной, в случае наезда на людей.

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