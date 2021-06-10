США потребовали от России остановить репрессии против Навального и его команды

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Госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил решение Мосгорсуда, признавшего «экстремистскими организациями» три структуры, связанные с политиком Алексеем Навальным.

«Присвоение статуса [„экстремистских организаций“] подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников [Алексея Навального] по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией РФ, и еще больше ограничивает возможности оппозиционных кандидатов попасть в избирательные бюллетени на сентябрьских выборах в Госдуму. Этим действием Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений», — говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Принятое решение, считают в Госдепартаменте, говорит о том, что власти России «усиливают репрессии против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ». В заявлении сказано, что сам Навальный, чье состояние здоровья ухудшается, по-прежнему находится в заключении «по политически сфабрикованным основаниям». США вновь потребовали от России немедленно и безоговорочно освободить политика.

В Госдепе напомнили, что в 2017 году в России «экстремистской» признали религиозную организацию , после чего десятки ее последователей попали в тюрьму, а сотни других «подверглись преследованиям и дискриминации».

США призвали российские власти перестать злоупотреблять термином «экстремизм» в отношении ненасильственных организаций, «прекратить репрессии в отношении Навального и его сторонников» и выполнить свои международные обязательства по соблюдению и обеспечению прав человека и основных свобод.

«Народ России, как и все люди, имеет право свободно высказываться, создавать мирные объединения для достижения общих целей, пользоваться религиозной свободой и иметь право на то, чтобы их голоса услышали в ходе свободных и справедливых выборов».

Решение Мосгорсуда о признании «экстремистскими» структур Навального, также осудил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, назвавший это решение ошибочным. «Это очередная кафкианская атака на тех, кто борется с коррупцией во имя открытого общества, и намеренная попытка фактически поставить вне закона любую подлинную политическую оппозицию в России», — сказано в его заявлении.

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