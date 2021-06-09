Сальвадор сделал биткоин своей валютой наравне с долларом США

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Законодательная ассамблея Сальвадора приняла закон, разрешающий использовать криптовалюту биткоин как законное платежное средство. За принятие документа проголосовали 62 из 84 депутатов.

Видео снято после голосования по закону о биткоине

После голосования курс биткоина вырос более чем на 5%, выше 34 тысяч долларов за монету.

Сальвадор стал первой страной, легализовавшей биткоин для повседневного использования. Биткоин станут использовать наравне с долларом США, официальной валютой Сальвадора. В законе сказано, что курс биткоина к доллару будет свободно формировать рынок. Все цены будут выражены в биткоинах, жители Сальвадора смогут использовать криптовалюту при оплате налогов.

5 июня закон о легализации биткоина на рассмотрение парламента внес 39-летний президент Сальвадора Найиб Букеле. Он рассматривает биткоин как средство привлечения иностранных инвестиций в регион. Закон приняли при поддержке союзников Букеле в парламенте; оппозиционные партии, критиковавшие скорость принятия документа, за него не голосовали. После голосования президент страны приветствовал решение большинства депутатов и написал в твиттере: «История!»

Значительную часть экономики Сальвадора составляют денежные переводы уроженцев этой страны, поступающих из других стран. В 2020 году в страну перевели 5,9 миллиарда долларов, что соответствует примерно 22% ВВП Сальвадора.

Курс биткоина в апреле вырос до исторического максимума — 64 124 доллара за монету — но с тех пор обвалился почти в два раза. Несмотря на это, за последний год курс криптовалюты вырос на 230%.

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