В Москве к девяти годам колонии приговорили мужчину, убившего посетителя гей-клуба

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Басманный районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима Антона Бережного, убившего посетителя гей-клуба, сообщает агентство «Москва».

Ранее коллегия присяжных признала Бережного виновным и заслуживающим снисхождения. Формально мужчину обвиняли по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

1 июня Бережной ушел с заседания суда во время перерыва и не вернулся. Мужчину объявили в розыск. Вскоре Бережного задержали и отправили в СИЗО.

Антона Бережного обвиняли в том, что в июне 2019 года на Курском вокзале в Москве он напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова, которые возвращались из гей-клуба. Бережной выкрикивал оскорбления по поводу сексуальной ориентацией мужчин. В результате Роман Едалов, прикрывший друга от нападавшего, погиб, а Евгений Ефимов получил легкое ножевое ранение.

В феврале 2020 года коллегия присяжных признала Бережного невиновным в убийстве, но вынесла обвинительный вердикт по статье о побоях. Бережной частично признал вину, заявив, что погибший мужчина сам упал на нож. Когда прокуратура и потерпевшая сторона пожаловались на вердикт присяжных, Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение.

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