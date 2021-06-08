«Важные истории»: с 2007 года власти России не допустили до выборов 120 тысяч кандидатов

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С 2007 года Центральная избирательная комиссия России не зарегистрировала на выборах разного уровня 120 тысяч человек, или 7% от всех выдвинутых кандидатов. Об этом говорится в исследовании «Важных истории», подготовленном на основе данных движения «Голос», ЦИК и партий.

Среди тех, кого не допустили до выборов, 20 тысяч человек выдвигались от , а остальные 100 тысяч шли на выборы от независимых партий или как самовыдвиженцы.

Кандидатам, которые шли на выборы не от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», отказывали в регистрации в десять раз чаще: за 15 лет ЦИК не зарегистрировал только 2% кандидатов от «системных партий», а также отказал в регистрации 25% представителей «несистемных партий» и 13% самовыдвиженцев.

С 2003 по 2016 год самовыдвиженцам в несколько раз чаще стали отказывать в регистрации на выборах в Госдуму. Если на выборах 2003 года зарегистрировали 63% самовыдвиженцев, то в 2016 году — только 8%. При этом на выборах в Госдуму в 2007, 2011 и 2016 годах во всех случаях зарегистрировали 100% кандидатов от «Единой России».

«Важные истории» отметили, что зарегистрированных самовыдвиженцев стало больше только в 2019 году, когда все кандидаты от «Единой России» пошли на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы.

4 июня президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, и тем, кто жертвовал деньги таким организациям. Принятый документ называют «законом против » из-за того, что прокуратура Москвы требует признать Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией.

6 июня из России уехал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, столкнувшийся с уголовным преследованием. Политик заявил, что против него возбудили дело, чтобы не допустить до выборов в Госдуму и «выдавить из страны как минимум до дня голосования».

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.

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