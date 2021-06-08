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Госдума поддержала включение вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок. Вакцинация будет добровольной

Источник: Госдума РФ

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, включающий в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил на заседании парламента, что после включения в национальный календарь прививка от COVID-19 будет добровольной, но в законопроекте это не регламентируется.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению внести в законопроект поправку о том, что вакцинация от коронавируса добровольна.

В феврале министерство здравоохранения России своим приказом включило вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

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