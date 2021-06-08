Госдума поддержала включение вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок. Вакцинация будет добровольной
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, включающий в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
Замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил на заседании парламента, что после включения в национальный календарь прививка от COVID-19 будет добровольной, но в законопроекте это не регламентируется.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению внести в законопроект поправку о том, что вакцинация от коронавируса добровольна.
В феврале министерство здравоохранения России своим приказом включило вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.