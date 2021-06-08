Госдума поддержала включение вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок. Вакцинация будет добровольной

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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, включающий в вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил на заседании парламента, что после включения в национальный календарь прививка от COVID-19 будет добровольной, но в законопроекте это не регламентируется.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению внести в законопроект поправку о том, что вакцинация от коронавируса добровольна.

В феврале министерство здравоохранения России своим приказом включило вакцинацию от коронавируса в .

Инструкция о прививках

Прививки: абсолютно исчерпывающая инструкция для взрослых и детей Даже для тех, кто не верит в вакцинацию

Инструкция о прививках

Прививки: абсолютно исчерпывающая инструкция для взрослых и детей Даже для тех, кто не верит в вакцинацию

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