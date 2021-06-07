На Роскомнадзор подали в суд за замедление твиттера

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Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, муниципальный депутат Вадим Коровин, активист Евгений Доможиров и фоторедактор «Медузы» Евгений Фельдман подали коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением твиттера.

«Права каждого из истцов в значительной степени затронуты применяемыми ограничениями, так как публикация медиафайлов составляет значимую часть их общения с аудиторией», — сообщил старший партнер «Сетевых Свобод», адвокат Станислав Селезнев.

В обращении в Таганский районный суд истцы указывают, что «никогда не публиковали нелегальный контент, не призывали к насилию, не оправдывали насилие или дискриминацию», а также «не были каким бы то ни было образом связаны с владельцами других аккаунтов, ответственными за размещение предположительно запрещенной информации».

Таким образом, вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа ко всему сервису для всех пользователей на территории всей Российской Федерации представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения.

Истцы просят суд обязать Роскомназдор прекратить замедлять твиттер, а также обязать ведомство «исключить сервис из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети „Интернет“ и сети связи общего пользования на территории РФ».

Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России с 10 марта, обвиняя соцсеть в отказе удалять запрещенную информацию. 17 мая Роскомнадзор объявил, что прекращает замедлять твиттер в фиксированных сетях и связанных с ними сетях Wi-Fi, а замедление сохранится только на мобильных устройствах.

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