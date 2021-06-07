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МВД утвердило порядок доставки в вытрезвители. Забирать с улиц будут тех, кто «утратил способность самостоятельно передвигаться»

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в вытрезвители и в подразделения полиции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из общественных мест — улиц, площадей, стадионов, вокзалов, скверов, парков, поездов и других — полицейские могут забирать в вытрезвители людей, которые «утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Из квартир и других жилых помещений полицейские смогут забрать человека, если есть основания полагать, что он может нанести вред другим людям или имуществу, а также если этого письменно потребуют находящиеся вместе с ним в доме люди. При этом из жилья забирать можно не только в медицинское учреждение, но и в отделение полиции. 

Полицейские должны будут составить акт с информацией о том, куда и кто доставил пьяного, а также при необходимости оказать человеку первую помощь и вызвать скорую. В целях безопасности перед посадкой в полицейскую машину у пьяного должны будут досмотреть личные вещи, а в самой машине его должны сопровождать не менее двух сотрудников. 

Систему вытрезвителей, ликвидированную в России в 2011 году в рамках реформы МВД, воссоздали с 1 января 2021 года.

За пребывание в вытрезвителях будет взиматься плата.

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