Коллекторы пожаловались главе СК на депутата Милонова. Он призывал лишать их «пенсий и половой принадлежности»

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Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пожаловалась главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию жалобы.

Поводом стали неоднократные критические высказывания Милонова в адрес коллекторов. В частности, в октябре 2020 года в эфире телеканала НТВ депутат назвал «нелюдями» и «паразитами общества». «Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности», — заявил Милонов.

НАПКА заявила, что заказала экспертизу высказываний Милонова. Ее результаты показали, что в словах депутата содержатся «признаки унижения достоинства, оскорбления коллекторов как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы».

Милонов в разговоре с РБК назвал обращение НАПКА попыткой давления и запугивания, чтобы «не допустить публичного высказывания моей позиции». «Я считаю, что институт коллекторов не имеет права на существование в том виде, в каком он сейчас есть», — добавил Милонов.

В апреле 2021 года НАПКА уже обращалась в СК с просьбой привлечь Милонова к ответственности за возбуждение ненависти или вражды (статья 282 УК РФ) за его высказывания о коллекторах. В мае СК перенаправил обращение в полицию, оттуда ответа пока не поступило.

В начале июня Милонов снова раскритиковал коллекторов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он согласился, что возбуждает ненависть к коллекторам, но заявил, что его действия не подпадают под статью 282 УК, поскольку коллекторы — это не социальная группа.

Виталий Милонов — один из инициаторов закона о запрете гей-пропаганды. Также он известен неоднократными жалобами на проекты, связанные с ЛГБТ.

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