Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге.

Вечером 24 октября политик приехал к зданию кинолофта «Москва», где должен был состояться смотр, и пытался не пустить зрителей в кинозал. По данным издания «Бумага», Милонов обвинил собравшихся в несанкционированном митинге с криками «Граждане гомосексуалисты и извращенцы! Просьба покинуть данное мероприятие».

После этого он вызвал полицию, якобы сообщив о захвате заложников в кинотеатре, добавляет «Росбалт». Прибывшая на место полиция слишком долго проводила проверку помещений, поэтому открытие мероприятия в итоге было отменено.

Организаторы кинофестиваля «Бок о бок» заявили, что все запланированные показы остаются в силе и пройдут по расписанию. Кроме того, они пообещали предпринять «ответные меры» в адрес депутата. «Мы не раз выигрывали дела, связанные с провокациями во время фестиваля, и мы не собираемся останавливаться», — говорится в заявлении на странице фестиваля во «ВКонтакте».

В 2016 году Виталий Милонов уже пытался сорвать проведение фестиваля «Бок о бок».