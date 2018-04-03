Виталий Милонов потребовал закрыть сайт фонда «СПИД.Центр» за гей-пропаганду и оскорбление чувств верующих

Виталий Милонов
19:23, 3 апреля 2018

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить сайт фонда «СПИД.Центр». Об этом он сам написал в фейсбуке.

В частности, Милонов пожаловался на материал «ВИЧ изменил мою жизнь раз и навсегда», рассказывающий про осознанное приобретение ВИЧ-инфекции. Депутат нашел в нем признаки гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Он также заявил, что материал пропагандирует заражение других людей ВИЧ-инфекцией, что является уголовным преступлением.

Также Милонов пожаловался на новость «Греческий митрополит пойдет под суд за оскорбление чувств геев», заявив, что она разжигает рознь по религиозному признаку и оскорбляет чувства верующих.

Кроме того, депутат попросил проверить, не нарушают ли действия администраторов и редакторов сайта статьи о гей-пропаганды и возбуждении ненависти либо вражды.

Фонд «СПИД.Центр» отметил, что материалы его сайта предназначены для читателей старше 18 лет. «Нашей главной задачей является информирование о всех аспектах жизни с социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, гепатитами, туберкулёзом и так далее), а также дестигматизация людей, наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции», — сказано в заявлении фонда.

«Требую незамедлительного закрытия этого вредного ресурса и привлечения к ответственности организаторов», — написал в фейсбуке Милонов.

Виталий Милонов
Фонд «СПИД.Центр» был создан в 2016 году журналистом и телеведущим Антоном Красовским. Основная задача фонда — помощь людям, живущим с ВИЧ.
Административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних в России действует с 2013 года. За это грозит до 5 тысяч рублей штрафа, а если пропаганда велась в интернете — до 100 тысяч рублей.
Уголовная статья о возбуждении ненависти либо вражды предусматривает (в случае отсутствия отягчающих обстоятельств) наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырех лет.
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