Виталий Милонов потребовал закрыть сайт фонда «СПИД.Центр» за гей-пропаганду и оскорбление чувств верующих

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить сайт фонда «СПИД.Центр». Об этом он сам написал в фейсбуке.

В частности, Милонов пожаловался на материал «ВИЧ изменил мою жизнь раз и навсегда», рассказывающий про осознанное приобретение ВИЧ-инфекции. Депутат нашел в нем признаки гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Он также заявил, что материал пропагандирует заражение других людей ВИЧ-инфекцией, что является уголовным преступлением.

Также Милонов пожаловался на новость «Греческий митрополит пойдет под суд за оскорбление чувств геев», заявив, что она разжигает рознь по религиозному признаку и оскорбляет чувства верующих.

Кроме того, депутат попросил проверить, не нарушают ли действия администраторов и редакторов сайта статьи о гей-пропаганды и возбуждении ненависти либо вражды.

Фонд «СПИД.Центр» отметил, что материалы его сайта предназначены для читателей старше 18 лет. «Нашей главной задачей является информирование о всех аспектах жизни с социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, гепатитами, туберкулёзом и так далее), а также дестигматизация людей, наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции», — сказано в заявлении фонда.