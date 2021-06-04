«ОВД-Инфо»: прокуратура Петербурга отказала в возбуждении уголовного дела из-за граффити «Герой нового времени» с Алексеем Навальным
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В Петербурге прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме по мотивам политической вражды из-за граффити с политиком Алексеем Навальным, нарисованным на трансформаторной будке. Об этом сообщила адвокат Мария Беляева, сотрудничающая с «ОВД-Инфо», которая представляет интересы одного из авторов рисунка.
«Отмена постановления о возбуждении уголовного дела — это еще лучше, как будто уголовного дела нет, не было и не будет», — сказала Беляева «ОВД-Инфо».
В прокуратуре пока не подтверждали эту информацию.
Граффити с Алексеем Навальным и надписью «Герой нового времени» заметили на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Петроградском районе Петербурга ранним утром 28 апреля. Фотографии с изображением политика быстро распространились по СМИ. Примерно через четыре часа коммунальные службы закрасили рисунок.
На следующий день стало известно, что полиция Петроградского района Петербурга возбудила уголовное дело по статье о политическом вандализме, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.
Как отметила адвокат Мария Беляева, один из художников, нарисовавших граффити, говорил на допросе в полиции, что рисунок не связан с разжиганием политической или идеологической ненависти, а стал «актом выражения милосердия и сострадания человеку, который вернулся в свою страну, зная, что будет отправлен в тюрьму».
2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок, назначенный по делу «Ив Роше», на реальный. По решению суда Навальный должен провести в колонии два с половиной года.