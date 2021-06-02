Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Суд отправил бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова под арест

Источник: Медиазона

Первомайский районный суд Краснодара арестовал на два месяца бывшего исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова.

Об аресте ходатайствовало следствие. Пивоваров обвиняется по статье о сотрудничестве с «нежелательной организацией». 

Основанием для возбуждения дела против Пивоварова стал репост в фейсбуке, который активист опубликовал в августе 2020 года — в нем содержалась просьба о сборе средств в поддержку проекта «Объединенные демократы». Следствие сочло, что Пивоваров сделал репост, «имея умысел на участие в деятельности нежелательной организации „Открытая Россия“».

Пивоварова задержали 31 мая в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково. Активиста вывели из салона самолета, который уже готовился к вылету в Варшаву. За несколько минут до этого Пивоваров беспрепятственно прошел паспортный контроль.  

Читайте также

В Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Ради этого в «Пулково» перед вылетом остановили самолет в Варшаву

Читайте также

В Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Ради этого в «Пулково» перед вылетом остановили самолет в Варшаву

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама