Суд отправил бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова под арест
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Первомайский районный суд Краснодара арестовал на два месяца бывшего исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова.
Об аресте ходатайствовало следствие. Пивоваров обвиняется по статье о сотрудничестве с «нежелательной организацией».
Основанием для возбуждения дела против Пивоварова стал репост в фейсбуке, который активист опубликовал в августе 2020 года — в нем содержалась просьба о сборе средств в поддержку проекта «Объединенные демократы». Следствие сочло, что Пивоваров сделал репост, «имея умысел на участие в деятельности нежелательной организации „Открытая Россия“».
Пивоварова задержали 31 мая в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково. Активиста вывели из салона самолета, который уже готовился к вылету в Варшаву. За несколько минут до этого Пивоваров беспрепятственно прошел паспортный контроль.