Совет Федерации освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты. Он был фигурантом дела о растрате, закрытого из-за сроков давности

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Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты РФ.

Вместо Меня, сообщает «Интерфакс», на должность аудитора предложено назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

Михаил Мень ранее сам попросил президента РФ освободить его от должности аудитора. Соответствующее представление президента и рассмотрели сенаторы на заседании 2 июня.

Мень был фигурантом уголовного дела о растрате 700 миллионов рублей. Дело было возбуждено в 2019 году и относилось к периоду, когда Мень возглавлял Ивановскую область. Обвиняемыми по делу также проходили бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Свою вину бывший губернатор категорически отрицал.

17 мая дело было прекращено в связи с истечением срока давности. С Михаила Меня была снята подписка о невыезде.

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